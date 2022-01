Pedone investito sulla Statale 16 'Adriatica', sul posto forze dell'ordine e Anas: strada chiusa al traffico

Lungo la strada statale 16 “Adriatica” è provvisoriamente interdetto al transito, in direzione Otranto, un tratto in corrispondenza del km 693,600, nel territorio comunale di Carapelle (FG), a causa di un incidente. Un pedone è stato investito da un veicolo in transito sulla statale.

Secondo le prime ricostruzioni, si tratterebbe di un cittadino extracomunitario investito da un'auto il cui conducente sarebbe scappato senza prestare soccorso alla vittima.

Sul posto è presente personale di Anas e delle Forze dell’Ordine; la regolare circolazione verrà ripristinata nel più breve tempo possibile.

Aggiornato alle 20.27