Auto si schianta in autostrada, a bordo quattro ragazzi restano incastrati: salvati da una famiglia di Foggia

Brutta avventura, per fortuna a lieto fine, per quattro ragazzi sulla ventina che questa mattina a bordo di una un'auto si sono schiantati sulla A20 all'altezza di Patti in Sicilia.

Fortuna ha voluto che sulla loro strada sopraggiungesse un'auto con a bordo una famiglia di Foggia, tra cui Michela Nunziata, sovrintendente della polizia locale. I due si sono subito precipitati fuori per prestare i primissimi soccorsi.

Antonio Calandi non ha esitato a sfondare il vetro dell'auto dalla quale ha tirato fuori i ragazzi rimasti incastrati nell'abitacolo dell'utilitaria praticamente ribaltata su un fianco.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Soccorsi dai sanitari del 118, i quattro ragazzi ora stanno bene.