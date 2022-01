Una vita spezzata a 19 anni: l'ultimo saluto a Pasquale, era diventato papà da poco

Si svolgeranno domani alle 15.15 nella chiesa della Divina Provvidenza di San Severo i funerali di Pasquale Marino, il ragazzo non ancora ventenne, coniugato e con un figlio, deceduto ieri in uno spaventoso incidente stradale avvenuto sulla Statale 89 nel tratto di strada che collega San Severo ad Apricena.

La Fiat Punto a bordo della quale viaggiava, è uscita fuori strada terminando la sua corsa contro un albero in un uliveto. Per la giovane vittima non c’è stato nulla da fare. Domani San Severo gli darà l’ultimo saluto. Pasquale era diventato papà da poco tempo. Lascia la moglie e un figlio. La città dei campanili è ancora incredula e sotto choc per l’accaduto.

Piange anche Foggia per la morte di Nando, vittima di uno spaventoso sinistro avvenuto su un ponte del Gargano, dal quale è precipitato mentre era alla guida di un autoarticolato (continua a leggere).