Incidente mortale, San Marco in Lamis piange Paola: "Eri parte di noi"

Si svolgeranno oggi alle 17.30 ad Agnone, in provincia di Isernia, i funerali di Paola Cerimele, l'attrice 48enne morta in un terribile incidente stradale sulla Trignina, al confine tra il Molise e l'Abruzzo. L'infermiera di 'Non ti muovere' era molto conosciuta a San Marco in Lamis, paese d'orgine di Raffaello Lombardi, l'attore e compagno di vita della donna, rimasto ferito nel sinistro. Ricoverato a Pescara, ha subito un intervento chirurgico. Le sue condizioni migliorano.

Il sindaco Michele Merla l'ha ricordata così: "Eri sempre così quando ti aggiravi per le strade della nostra città: sorridente, cordiale, curiosa ed interessata alla nostra cultura e alle nostre tradizioni. Sempre pronta a dare consigli e a partecipare alle manifestazioni culturali organizzate. Sei entrata in punta di piedi nella nostra comunità, inizialmente da ospite, ma poi ne sei diventata parte, una di noi. Ci mancherai e a me mancherà un’amica sincera e le nostre chiacchierate a tre con Lello, l’amico di una vita. Alla famiglia va il cordoglio e la vicinanza di tutta la comunità sammarchese. Buon cammino Paola, anche oggi San Marco in Lamis è con te!"