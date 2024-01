Spaventoso incidente a San Marco in Lamis: auto abbatte muretto e resta sospesa su un burrone

Spaventoso incidente stradale questa sera, intorno alle 20.45, sulla 'Panoramica' a San Marco in Lamis.

Per cause in corso d'accertamento da parte dei carabinieri intervenuti sul posto insieme ai vigili del fuoco e a due ambulanze del 118, un'auto, una Citroen C3 bianca con a bordo quattro persone, ha terminato la corsa al di là del muretto che costeggia la carreggiata in direzione della città dei due Conventi.

L'auto è rimasta sospesa nel vuoto, rischiando di precipitare nel burrone. I feriti si trovano all'ospedale Casa Sollievo della Sofferenza. La prognosi, al momento è riservata.

Sempre oggi, sulla stessa arteria, in prossimità per l'incrocio di San Matteo, si era verificato un altro sinistro tra tre auto. La Panoramica in passato è stata teatro di gravi incidenti, anche mortali.