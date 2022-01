Spaventoso incidente tra due auto a Orta Nova: sottoposto d'urgenza a un delicato intervento uno dei due feriti gravi

Avrebbe potuto avere conseguenze ben più tragiche l’incidente stradale avvenuto la scorsa notte in via Piemonte ad Orta Nova in prossimità della chiesa del Santissimo Crocifisso: è di quattro i feriti, due poli-trauma e due lievi, il bilancio del violento impatto. Uno dei due più gravi, trasportati al policlinico Riuniti di Foggia, è stato trasferito successivamente all’ospedale Casa Sollievo della Sofferenza dove è stato sottoposto ad un delicato intervento d’urgenza.

Un sabato sera che ha rischiato di trasformarsi in tragedia per i quattro ragazzi a bordo delle due autovetture coinvolte. Sul posto sono intervenute le postazioni di Orta Nova, Borgo Incoronata, Cerignola Uno e Ascoli Satriano. I sanitari, medico, infermieri, soccorritori e autisti soccorritori, hanno stabilizzato i feriti. Si è reso necessario anche l’intervento dell’elisoccorso. I rilievi sono stati affidati ai carabinieri.