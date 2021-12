Natale drammatico nel Foggiano: 57enne morto in un terribile incidente, tre i feriti trasportati in ospedale

Si chiamava Giuseppe Masucci, aveva 57 anni ed era residente ad Arpinova, frazione di Foggia, il conducente di una delle due auto che la mattina del 25 dicembre, giorno di Natale, si sono scontrate sulla strada provinciale 81 che collega Orta Nova a Stornarella. Per cause ancora in corso d'accertamento da parte dei carabinieri intervenuti sul posto per i rilievi - che indagano sull'ennesimo mortale avvenuto quest'anno sulle strade della Capitanata - il violento impatto tra una Ford Focus e una Mercedes Classe A, ha provocato la morte sul colpo dell'uomo. I tre occupanti dell'altro veicolo sono stati invece trasportati presso gli ospedali del policlinico Riuniti e di Casa Sollievo della Sofferenza a bordo di un'ambulanza e dell'elisoccorso. Si è reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco.

Aggiornato alle 12.09 del 26 dicembre 2021