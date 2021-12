Tragedia di Natale nel Foggiano: un morto e tre feriti in un terribile incidente stradale

E' di un morto e tre feriti il bilancio dell'incidente stradale avvenuto questa mattina intorno alle 12 sulla strada provinciale che collega Orta Nova a Stornarella. Per cause ancora in corso d'accertamento da parte dei carabinieri intervenuti sul posto, si è verificato un violento impatto tra due autovetture. Sul posto - oltre ai vigili del fuoco - si è reso necessario l'intervento dell'elisoccorso e dell'ambulanza che hanno trasportato i feriti al policlinico Riuniti di Foggia e all'ospedale Casa Sollievo della Sofferenza.