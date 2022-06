Drammatico incidente stradale nel Foggiano: due morti

E' di due morti il drammatico bilancio dell'incidente stradale avvenuto questa mattina sulla strada provinciale 81 che collega Orta Nova a Stornarella. Due uomini a bordo di una Fiat Panda sono deceduti dopo lo scontro con una Audi A4 i cui occupanti sarebbero illesi. Non c'è stato nulla da fare per gli occupanti della utilitaria, due ortesi, che sarebbero deceduti sul colpo. Inutili i soccorsi dei sanitari del 118, intervenuti sul posto insieme ai vigili del fuoco. Sul caso indagano i carabinieri. Da ricosttruire la dinamica del sinistro, avvenuto all'altezza di una traversa di campagna, in prossimità di alcuni vigneti. Nel violento impatto le due auto sono finite nei campi.