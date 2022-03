Incidente stradale nel Foggiano: violento scontro all'incrocio della provinciale tra un furgone e un'auto

Incidente stradale questa mattina intorno alle 8 all'incrocio della strada provinciale 87 Ascoli-Orta Nova con la sp 110. Per cause ancora in corso d'accertamento da parte dei carabinieri giunti sul posto con due pattuglie per i rilievi del sinistro, un furgone e un suv sono entrati in collisione. Per il violento impatto, il mezzo che trasporta surgelati è finito fuori strada. Evidenti i danni. Non si conoscono al momento le condizioni dei feriti. Sul posto è giunta anche una ambulanza del 118. Il sinistro ha provocato disagi e rallentamenti alla circolazione stradale e una coda di auto.