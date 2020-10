Rocambolesco incidente sulla sp 110: perde il controllo dell'auto e finisce fuori strada nei campi adiacenti

Rocambolesco incidente stradale questo pomeriggio intorno alle 19 al km 25,9 della strada provinciale 110 a poche centinaia di metri da Ordona. Per cause ancora in corso d'accertamento un uomo ha perso il controllo della sua auto ed è finito fuori strada carabolando nei campi circostanti.

Rimasto ferito, è stato tirato fuori e soccorso dai sanitari del 118 giunti a bordo di due ambulanze. Sul posto anche i vigli del fuoco, gli ispettori ambientali territoriali Civilis ed Endas e i carabinieri per i rilievi dell'accaduto e le indagini sui motivi del sinistro.