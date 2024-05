Drammatico incidente stradale: morta bimba di 8 mesi, feriti i genitori e la sorellina di 5 anni

Non ce l'ha fatta la bambina di 8 mesi coinvolta in un terribile incidente stradale ed elitrasportata, in gravissime condizioni, all'ospedale 'Casa Sollievo della Sofferenza'.

La piccola era ricoverata - in condizioni complesse e in coma farmacologico indotto - nel reparto di Anestesia e Rianimazione 2 dell'ospedale di San Pio, dove è deceduta in mattinata. La bambina era rimasta coinvolta, con il resto della sua famiglia, in un grave incidente stradale avvenuto nella serata di ieri, a San Ferdinando di Puglia.

ltre alla neonata, infatti, sono rimasti feriti anche i genitori e la sorellina di 5 anni. Secondo una prima ricostruzione, la famiglia - originaria di Orta Nova ma residente nella vicina Bat - viaggiava a bordo della propria auto quando il mezzo è uscito fuoristrada, terminando la corsa contro il guardrail.

Aggiornato alle 15.00