Incidente mortale, 21enne cerignolano coinvolto nel frontale auto-moto: perde la vita 36enne

Un 21enne di Cerignola è rimasto coinvolto in un incidente mortale a Napoli che si è verificato domenica 30 giugno intorno alle 21.45 in via Sant'Ignazio di Loyola.

Il ragazzo era alla guida di un Range Rover quando si è scontrato con un motociclo Piaggio Cruiser, condotto da un uomo di 36 anni, napoletano. Come riporta Napolitoday, nell'impatto il motociclo è rimasto incastrato sotto la parte anteriore sinistra della Range Rover, provocando lo sbalzo del motociclista sul manto stradale. Il conducente di Cerignola ha prontamente allertato i soccorsi, ma il personale del 118 intervenuto sul posto, non ha potuto fare altro che constatare il decesso del motociclista.

La U.O. infortunistica stradale della polizia locale partenopea è intervenuta sul luogo dell'incidente per eseguire i rilievi tecnici necessari.

Il conducente della Range Rover è stato sottoposto agli accertamenti tossicologici, mentre la salma del motociclista è stata messa a disposizione dell'autorità giudiziaria.

Entrambi i veicoli coinvolti sono stati sequestrati. Le indagini sono in corso per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.