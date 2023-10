Salvatore non ce l'ha fatta: il 17enne è morto in ospedale dopo un incidente in moto

Non ce l'ha fatta Salvatore, il giovane rimasto coinvolto, lunedì 9 ottobre, in un terribile incidente stradale. Il 17enne di Cagnano Varano è deceduto dopo tre giorni di agonia in ospedale, a Casa Sollievo della Sofferenza, dove era arrivato in condizioni già critiche a bordo dell'elisoccorso.

"Una notizia che ognuno di noi voleva non arrivasse mai", ha dichiarato il sindaco di Cagnano, Michele Pumpo. "Domani (nrd oggi 13 ottobre) la città sarà in lutto cittadino", assicura. I funerali si svolgeranno questo pomeriggio presso la Chiesa Madre di Cagnano Varano.

L'incidente è avvenuto lo scorso lunedì pomeriggio, tra un'auto e uno scooter in transito sulla strada che collega Carpino e Cagnano Varano, sul Gargano. Ad avere le peggio fu proprio il giovane che viaggiava in sella allo scooter insieme ad un amico.

Nella tarda serata di ieri un messaggio di cordoglio era stato espresso anche dalla Pro Loco di Carpino: