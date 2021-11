Incidente mortale sul Gargano: auto esce fuori strada e si schianta contro un muretto, c'è una vittima

Perde il controllo del mezzo e impatta contro un muretto. E' questa la prima ricostruzione del tragico incidente stradale avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri, lungo la strada che collega San Nicandro Garganico ad Apricena.

A causa dell'impatto, ha perso la vita un uomo del posto, classe 1949, deceduto in ospedale per le gravi ferite riportate. Sul posto, insieme agli operatori del 118, sono intervenuti i carabinieri, incaricati degli accertamenti tecnici del caso. Al momento non sono state rese note le generalità della vittima.