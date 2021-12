Lacrime per Roberto, il giovane padre di una bimba piccola morto a 24 anni: "La nostra comunità è distrutta"

Sarà lutto cittadino a Carapelle il giorno in cui si svolgeranno le esequie di Roberto Vece, il ragazzo 24enne e padre di una bambina di due, deceduto questa mattina in circostanze drammatiche vicino Melfi (leggi i dettagli).

Il sindaco Umberto Di Michele non ha fatto mancare la vicinanza e il cordoglio dell'amministrazione comunale nei confronti dei genitori, della compagna Maria e della figlia piccola. "Oggi la nostra comunità è distrutta. Abbiamo perso un altro giovane. Altro sangue sulla strada. Roberto era poco più che un ragazzo, era papà da poco, era amico di tutti. Non meritava questa fine. Per noi, il giorno del suo ultimo saluto, sarà di lutto cittadino. Perché c'è bisogno di unirsi, di riflettere, di pregare, di evitare altri episodi come quello di oggi"