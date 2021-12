Incidente mortale: 24enne di Carapelle travolto e ucciso sulla Bradanica, era sceso dall'auto per un principio d'incendio

Carapelle sotto choc e in lutto per la tragica morte di Roberto Vece avvenuta questa mattina in circostanze drammatiche sulla Bradanica nel territorio di Melfi. Il ragazzo era sceso dall'auto per un principio di incendio. Un autocarro che sopraggiungeva in quel momento lo ha travolto e ucciso. "Era un ragazzo d'oro" uno dei tanti commenti apparsi sui social.

Dalle prime informazioni raccolte, il giovane aveva da poco chiamato i vigili del fuoco, appunto perchè la sua auto era interessata da un principio di incendio. Al loro arrivo, però, gli uomini del 115 di Potenza hanno trovato il corpo del giovane, ormai senza vita, investito e sbalzato ad alcuni metri di distanza dal mezzo in fiamme. Sul posto, insieme agli operatori del 118, sono intervenuti i carabinieri, incaricati di ricostruire la dinamica dell'incidente stradale.

Un analogo sinistro era avvenuto qualche ore prima sulla A14 nel tratto di strada tra San Severo e Foggia.

Aggiornato alle 16 con il nome della vittima