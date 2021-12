L'ultimo saluto a Mauro, bandiera del calcio lucerino morto in un drammatico incidente: "Ci lascia una bella persona"

Si svolgerà domani 20 dicembre nella chiesa di Santa Maria delle Grazie di Lucera i funerali di Mauro Simonetti, il 59enne morto in un terribile incidente stradale avvenuto nel pomeriggio del 17 dicembre scorso sulla Statale 655 Bradanica allo svincolo per Candela, nel violento impatto tra la sua Lancia Y e una monovolume in direzione Foggia al km 30,700. Lascia il padre e le figlie.

Quest’oggi i giocatori del Lucera Calcio, in occasione dell’incontro di calcio contro il Capurso, indosseranno il lutto al braccio in ricordo dell’ex calciatore e vecchia gloria del calcio svevo-federiciano negli anni '80/'90. La società chiederà al direttore di gara di osservare un minuto di silenzio.

In tanti hanno ricordato sui social il passato da calciatore di Simonetti, benvoluto e apprezzato dalla comunità: “Sono veramente dispiaciuto per la tragica scomparsa di una persona perbene. Educato e sincero, era un uomo che portava dentro sé l’amore per la squadra lucerina. Ci ha entusiasmato sul campo del comunale con le sue serpentine” il ricordo di Giuseppe. “Compagno di squadra spettacolare, ragazzo educato e rispettoso, gran bella persona” il ricordo di Carlo. Così Giovanni: “Era bravo Mauro. Molto educato. Veramente una brava persona”. Pasquale: “Bravissima persona, gentile e sorridente”

Il bilancio del drammatico incidente di venerdì è di un morto e tre feriti. Secondo l'Anas, uno dei due veicoli avrebbe imboccato contromano la Bradanica, in direzione Foggia. L'impatto dopo poche centinaia di metri (video e notizia).

Nella foto Simonetti con la maglia del Lucera