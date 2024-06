Infermiere morto in un incidente stradale, grave il figlio: "Dopo Franco va via un'altra colonna portante del 118"

Anche Ascoli Satriano piange la dipartita di Davide Michelino Moccia, l'infermiere del pronto soccorso di Modena deceduto all'età di 59 anni nel terribile incidente stradale tra due auto avvenuto il 30 maggio a Sasso Marconi nel Bolognese all'altezza del Raccordo autostradale R-43 - SS64 Porrettana. Il figlio, di 8 anni, è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Maggiore nel reparto della Rianimazione. Il sanitario è deceduto all'arrivo in ospedale

Il 59enne era alla guida della sua Citroen C4 Picasso quando ha improvvisamente sbandato ed è finito prima contro il guardrail e poi contro la Suzuki Vitara che stava arrivando in direzione opposta, centrandola frontalmente.

Increduli i colleghi, che hanno voluto organizzare un momento di raccoglimento per l'infermiere, operativo da diversi anni presso il Pronto soccorso. La dottoressa Orsi, coordinatrice del Ps, alle telecamere di BolognaToday ha espresso il cordoglio a nome dei colleghi: "Siamo molto provati", ha detto, aggiungendo che è la seconda tragedia che coinvolge il reparto.

Appena due settimane fa infatti se ne era andato prematuramente un'altra colonna portante del 118, l'infermiere Franco Tenace, 54enne originario di San Marco in Lamis, morto in seguito ad una breve malattia. Nei giorni scorsi nella città dei due conventi amici, conoscenti e familiari lo hanno accolto per la sepoltura.