Incidente all'alba nel Foggiano: un morto e quattro feriti al bivio di San Matteo

Una vittima e almeno quattro feriti. Questo il bilancio del grave incidente stradale avvenuto questa mattina, nel Foggiano, lungo la Statale 272, che collega San Marco in Lamis a San Severo. Dalle prime informazioni raccolte, si è trattato di un violento frontale avvenuto all'altezza del bivio 'San Matteo', intersezione che - già in passato - è stata teatro di gravi incidenti stradali.

Il fatto è successo intorno alle 7: due i mezzi coinvolti, una Fiat Punto e una Dacia Duster. Le vetture sono rimaste incastrate tra di loro, motivo per il qual è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di San Severo per liberare gli occupanti ed affidarli alle cure degli operatori sanitari. Particolarmente gravi sono risultate le condizioni del conducente dell'utilitaria, che è stato trasportato a 'Casa Sollievo' dove sarebbe deceduto poco dopo. Al momento non sono note le generalità della vittima. Si tratterebbe, secondo quanto riportato dalle agenzie, di un 28enne di San Severo.