Auto esce fuori strada sotto la pioggia battente: una vittima in località 'Giardinetto'

E' di un morto il bilancio dell'incidente stradale avvenuto nella tarda mattinata di oggi, lungo la Statale 90, in località 'Giardinetto', nel Foggiano. Il fatto è successo intorno alle 12, quando su gran parte del Foggiano imperversava il maltempo.

Per cause ancora da accertare, una Mini Cooper, con a bordo una sola persona, è uscita fuori strada terminando la sua corsa oltre la sede stradale. Nulla da fare per il conducente, un uomo di 65 anni, di cui non sono state ancora rese note le generalità: è morto sul colpo dopo essere stato sbalzato fuori dall'abitacolo del mezzo.

Sul posto, insieme al 118, è stato necessario l'intervento di una squadra dei vigili del fuoco, giunta dal Comando provinciale di Foggia, per la bonifica e la messa in sicurezza della zona, mentre i rilievi del sinistro sono affidati ai carabinieri.

Si tratta del terzo incidente stradale mortale e della terza vittima registrata nel Foggiano nei giorni di Pasqua e Pasquetta. Altri due sinistri con esito mortale, infatti, erano stati registrati nel pomeriggio di ieri, rispettivamente a Poggio Imperiale e San Severo (qui i dettagli).