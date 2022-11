Non ce l'ha fatta, Gaetano: il ragazzo investito in via Natola, è morto nella notte

Non ce l'ha fatta Gaetano Conversano, 32enne di Sant'Agata di Puglia, travolto da un'auto, ieri sera, in via Natola, a Foggia.

Il fatto è successo intorno alle 20: il giovane era compagnia di un'amica quando è stato investito da un'auto che sopraggiungeva. L'impatto è stato devastante, con la vittima che ha sfondato il parabrezza del veicolo ed è stata poi sbalzata ad alcuni metri dal luogo dell'impatto.

Le sue condizioni sono apparse subito gravissime: trasportato in codice rosso in ospedale, Conversano è deceduto nel corso della notte. Sull'accaduto sono in corso gli accertamenti della polizia locale.

"Con grande rammarico e tristezza nel cuore oggi affidiamo alla misericordia di Dio l'amico Gaetano Conversano, che il Signore ha preferito portare con sé nel suo regno di Amore e pace, dove ne lutto e ne tristezza potranno sopraffare", scrivono gli amici della comunità 'Devoti di Sant'Agata di Puglia'.