Drammatico incidente stradale: auto fuori strada alla rotatoria, muore 31enne di Manfredonia

Drammatico incidente stradale nel Modenese, dove nella notte tra sabato e domenica scorsi ha perso la vita un 31enne di Manfredonia.

La vittima è Francesco Spadavecchia: l'uomo, sipontino trasferitosi con la famiglia a Carpi, viaggiava a bordo della sua Alfa Romeo 147 quando il veicolo è uscito fuori strada all'altezza di una rotatoria. Come riporta ModenaToday.it, l'impatto è stato violentissimo: il fatto è successo intorno alla mezzanotte e mezza, lungo la tangenziale 12 Luglio 1944.

Fatale l'impatto con la vegetazione: il conducente è rimasto schiacciato all'interno dell'abitacolo del mezzo ed è morto sul colpo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per liberare l'uomo, ma a nulla sono valsi i tentativi di rianimazione da parte dei sanitari del 118. La polizia municipale ha eseguito i rilievi: al momento pare non vi siano stati altri veicoli coinvolti e che sia trattato di un incidente autonomo, del quale tuttavia le cause restano ancora sconosciute.