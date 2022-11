Terribile incidente sulla Statale 16: violento impatto tra un'auto e un tir, c'è una vittima

Terribile incidente stradale sulla Statale 16, alle porte di Foggia. Il fatto è successo intorno alle 17.30, quando si è verificato un violento impatto tra un'auto e un tir. Il bilancio del sinistro è grave: una persona - un uomo di circa 70 anni - ha perso la vita nell'impatto; al momento non sono note le sue generalità. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 con i rianimatori dell'elisoccorso, insieme ai vigili del fuoco della Centrale di Foggia e gli uomini della polizia stradale e della polizia locale per i rilievi del caso. Al momento si registrano lunghe code e rallentamenti in direzione Cerignola, mentre risulta interdetto, a causa della posizione assunta dal tir, l'accesso alla Statale 673 di Foggia.