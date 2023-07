Dolore atroce per Dino, il parrucchiere dal sorriso contagioso che rendeva le clienti più belle ed eleganti

Si svolgeranno questo pomeriggio alle 16, nella Chiesa di San Rocco a Stornara, i funerali di Dino, al secondo Leonardo Difoggia, il parrucchiere morto sul colpo, ieri, nel drammatico impatto tra la sua Jeep Renegade e una autocisterna che trasportava latte, avvenuto lungo la strada che collega la città dei Cinque Reali Siti e Cerignola.

Persona solare, gioiosa, sorridente, socievole e disponibile. Professionista esemplare, stimato da colleghi e dalle clienti, le stesse che hanno affidato ai social il ricordo del titolare stornarese del salone 'Lookmaker Dino' di piazza Matteotti a Cerignola.

Dolore e sconcerto anche tra le clienti del noto parrucchiere titolare del salone di Piazza Matteotti a Cerignola: "Hai reso tante donne ancora più belle risaltandole con le tue mani, il tuo sapere fare, il tuo lavoro, le hai accompagnate tante volte nel giorno del loro "si" e io ho avuto questo grande onore. Solare, con tanta gioia e voglia di vivere, un professionista e imprenditore come pochi, sempre col sorriso sul viso, è stata una doccia fredda sapere oggi che sei passato ad altra vita. Sono certa che ti farai conoscere anche lì per la tua unicità e il tuo spirito giovanile".

"Mamma ti adorava per come le facevi l'acconciatura, ed io l'accompagnavo a Stornara con piacere da te. Poi è successo per mia moglie, e poi mia figlia. Lasci un vuoto incredibile, una positività da prendere come esempio. Grazie per tutto", la testimonianza di Gianluca.

Un'altra cliente lo ricorda così: "Con grande tristezza e profondo dolore ho appreso della tragica perdita del mio adorato parrucchiere. Era un uomo straordinario, pieno di vita e di sorrisi contagiosi. Ogni volta che entravo nel suo salone, la sua energia positiva mi faceva sentire speciale. Ricorderò sempre la sua maestria nell'arte di trasformare i capelli, la sua passione nel farci sentire belli ed eleganti. Ma più di tutto, terrò nel mio cuore il suo spirito gioioso, la gentilezza che dimostrava verso tutti e la sua capacità di regalare un sorriso a chiunque entrasse nella sua vita. Era un uomo speciale, un vero amico. Le sue mani sapienti e il suo talento artistico erano un riflesso della persona straordinaria che era. Oggi piango la sua perdita, ma celebro la sua vita piena di gioia e bellezza. Che il tuo spirito luminoso possa continuare a brillare nel ricordo di coloro che ti hanno amato. Riposa in pace, caro amico, e grazie per tutti i momenti felici che ci hai donato".

Chi ha perso un amico è anche l'ex sindaco di Stornara, Rocco Calamita, che ha affidato ai social il ricordo di Leonardo Difoggia, per tutti 'Dino': "Tu che amavi tanto la vita, sei andato via all’improvviso. Mi mancherà per sempre il tuo sorriso. Oggi il dolore è grande e il mio unico desiderio è rivederti e darti ancora un abbraccio. Fai buon viaggio, amico fratello, 'Brasciola' (come ti chiamavo io)".