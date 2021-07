Tragedia a Cerignola. Cade dallo scooter dopo aver 'centrato' una catena agganciata tra due pali: muore 45enne

Sul posto, è stato necessario l'intervento del 118 e dei vigili del fuoco. Sull'accaduto sono in corso gli accertamenti dei carabinieri. Al momento non sono state rese note le generalità della vittima

Cade dallo scooter dopo aver centrato una catena agganciata tra due pali: 45enne muore sul colpo.

E' successo nella tarda serata di oggi, nella zona industriale di Cerignola: a perdere la vita è un 45enne del posto.

Secondo una prima ricostruzione dell'accaduto, l'uomo era alla guida del motociclo; mentre percorreva la strada, in zona Interporto, non si sarebbe accorto della presenza di una catena, agganciata tra due pali, che ha bloccato il mezzo scaraventando il conducente a terra.

Fatale per il 45enne l'impatto con l'asfalto: l'uomo è morto sul colpo. Sul posto, è stato necessario l'intervento del 118 e dei vigili del fuoco. Sull'accaduto sono in corso gli accertamenti dei carabinieri. Al momento non sono state rese note le generalità della vittima.