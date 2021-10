Terribile incidente in Arabia Saudita: muore il ballerino Antonio Caggianelli, talento emergente della sua generazione

Terribile incidente nel deserto, muore ballerino pugliese Antonio Caggianelli. La terribile notizia arriva da Ryad, in Arabia Saudita, dove l'artista pugliese, di Bisceglie, era in tournée.

Antonio non è l'unica vittima del grave incidente stradale: con lui hanno perso la vita altri due artisti, di Roma e Agrigento, e due persone del luogo. Nella giornata di oggi c'è stato il riconoscimento delle salme e la Farnesina ha informato le famiglie.

Dalle prime informazioni raccolte, il gruppo stava partecipando ad una gita quando l'auto è finita in una scarpata. 33 anni, considerato uno dei talenti emergenti della sua generazione, Caggianelli si trovava nel Paese arabo per esibirsi.

Caggianelli aveva partecipato all'ultima Notte della Taranta. Sulla pagina Fb della fondazione, un messaggio lo ricorda: "Di Antonio, prima di ogni passo, prima di ogni sguardo arrivava il suo sorriso, bello come il porto della sua città, Bisceglie. Antonio Caggianelli, il ballerino accademico protagonista del Concertone 2021, era in Arabia Saudita lo scorso venerdì. Suo giorno di riposo. Ha deciso di scoprire il deserto. E da quel deserto non è più tornato, vittima di un incidente. Alla sua famiglia, ai suoi amici, a tutta la famiglia della Taranta che lo ha abbracciato nel 2021 va il nostro profondo cordoglio".

A esprimere il cordoglio dell'intera comunità di Bisceglie è anche il sindaco, Angelantonio Angarano: "La scomparsa del nostro giovane concittadino Antonio Caggianelli ci addolora e rattrista profondamente. A quell’età si hanno così tanti progetti, idee, entusiasmo, si lavora per costruire il proprio futuro e inseguire i propri sogni. Quello che faceva Antonio, con vitalità e intraprendenza, facendosi apprezzare e voler bene da tutti. Dover accettare che una vita così giovane possa essere spezzata fa malissimo. A nome di tutta la nostra Comunità ci stringiamo forte alla famiglia di Antonio ed esprimiamo il più sentito cordoglio".