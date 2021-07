Antonio non ce l'ha fatta: morto il corriere vittima di un terribile incidente stradale. Sotto choc Volturino: "Non ti dimenticheremo mai"

Antonio Graziano non ce l’ha fatta. Il corriere Gls di Volturino coinvolto alcuni giorni fa in un incidente stradale, è deceduto per le conseguenze delle ferite riportate dal terribile sinistro presso l’ospedale Casa Sollievo della Sofferenza, dove era stato ricoverato in condizioni gravissime

Il 27 luglio il sindaco, l’amministrazione comunale e tutta la comunità del comune dei Monti Dauni, si erano stretti attorno al ragazzo, esprimendogli vicinanza e affetto. Non sono bastate le preghiere rivolte dall’intera comunità alla patrona di Volturino, Maria Santissima di Serritella. Era nato a Foggia, lascia una moglie e due figlie.

“Coloro che ci hanno lasciati non sono degli assenti,sono solo degli invisibili che tengono i loro occhi pieni di gloria nei nostri pieni di lacrime. Purtroppo Antonio non è più tra noi” il post dell’Asd Volturino, di cui era il vicecapitano.

Il 26 luglio la società dilettantistica di calcio aveva diramato un comunicato in merito al terribile incidente in cui era rimasto coinvolto il calciatore. “Antonio era un ragazzo speciale, sempre presente agli allenamenti e pronto a spronare i suoi compagni, ma prima di tutto questo era un padre di due splendide bambine”.

Centinaia i messaggi di cordoglio apparsi in queste ore sui social: “Non dimenticheremo mai il tuo sorriso. Sei stato un ragazzo rispettoso e fiero della famiglia che avevi. Rimarrai nei cuori di tutte le persone alle quali hai consegnato i tuoi pacchi”

“Una notizia che non avremmo mai voluto ricevere. Ci stringiamo al dolore della famiglia di Antonio Graziano e della comunità di Volturino. Antonio era come un figlio della nostra terra. Tutte le mattine era a Zapponeta. Ognuno di noi porta con sé un suo ricordo, che terrà per sempre nel cuore. Ciao Antonio” il messaggio di cordoglio del Comune di Zapponeta