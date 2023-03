Lacrime e dolore per Alessio, dieci anni fa aveva perso il fratello sempre in un incidente: "Sei di nuovo con Nando"

La notizia della morte di Alessio Contini, il 36enne di Foggia coinvolto in un tragico sinistro avvenuto nella tarda mattinata di sabato 25 marzo in via Napoli, nello scontro tra la sua Kia e un mezzo dei vigili del fuoco, ha gettato nello sconforto l'intera comunità per l'ennesima vita spezzata sulle strade del capoluogo dauno e della provincia, la sesta dall'inizio dell'anno.

Per la famiglia Contini si tratta del secondo grave lutto dopo quello del giugno 2013, quando sulla Statale 655 che collega Foggia a Candela in prossimità dello svincolo per Pescara, Fernando, commerciante classe 1982 e fratello di Alessio, aveva perso la vita mentre era a bordo di una Opel Zafira con Salvatore Gagliardi, operaio classe 1977. Erano morti sul colpo dopo esser rimasti intrappolati nel mezzo.

Gesue, fratello di Alessio, lo ha ricordato alcune ore fa su Facebook: "Amore Mio anche tu ci hai lasciato, non ci credo ancora. Adesso sei di nuovo con tuo fratello maggiore Nando, che ti accoglierà a braccia aperte. Poco prima che succedesse la tragedia mi avevi detto di non preoccuparti, che saresti andato da mamma e poi da me, ma io sto ancora aspettando a casa. Spero che ci incontreremo tutti insieme come una volta. Io tu, Elia, Nando, mamma e papà eravamo una bella famiglia, ma la vita ci ha segnati, ma noi siamo forti. Alessio voglio dirti solo una cosa: i tuoi nipoti Nando, Samu, Antonello e Francesca non ti dimenticheranno mai. Ciao fratellone, adesso tu e Nando siete i miei supereroi".