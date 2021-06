Ancora sangue sulle strade di Capitanata: violento impatto tra un'auto e un trattore, una vittima e un ferito grave

E' successo intorno alle 11, lungo la Provinciale 30, che collega San Severo a Torremaggiore. Nulla da fare per l'agricoltore, che è morto sul colpo. Ferito e trasportato in ospedale, in gravi condizioni, il conducente dell'utilitaria. Sul posto, 118 e polizia stradale

Ancora sangue sulle strade di Capitanata. Un incidente stradale è avvenuto intorno alle 11, lungo la Provinciale 30, che collega San Severo a Torremaggiore, quasi all'altezza della Statale 16.

L'impatto, violentissimo, ha coinvolto due mezzi: una utilitaria Renault e un trattore agricolo. Nulla da fare per l'agricoltore, che è morto sul colpo. Al momento non sono note le sue generalità. Ferito e trasportato in ospedale, in gravi condizioni, il conducente dell'utilitaria.

Sul posto, insieme agli operatori del 118, una pattuglia della polizia strada, distaccamento di San Severo, che si occuperà dei rilievi e degli accertamenti del caso. Per garantire le operazioni, sia tecniche che di soccorso, il traffico viene deviato in zona dagli operatori.