Incidente stradale sulla Ordona - Stornarella: auto esce fuori strada, muore 41enne

E' di un morto il bilancio dell'incidente stradale avvenuto questa sera, lungo la Provinciale che collega Ordona a Stornarella. Il fatto è successo poco dopo le 21: per cause ancora da accertare, un mezzo è uscito fuori strada; nulla da fare per il conducente del mezzo, che è stato sbalzato fuori dall'abitacolo ed è morto sul colpo. Si tratta di un 41enne del Foggiano, di cui non sono state rese note le generalità della vittima. Sul posto, insieme ai carabinieri, incaricati dei rilievi del caso, è stato necessario anche l'intervento degli operatori dell'elisoccorso.