Morto a 19 anni a due settimane da un incidente stradale: dona gli organi come da sua volontà espressa in vita

E' stata la centrale operativa del 118 di Foggia diretta dal dottor Stefano Colelli ad occuparsi del trasporto di organi espiantati sul corpo di un ragazzo lucano di 19 anni di vittima di un incidente stradale avvenuto l'8 luglio scorso, deceduto il 20 luglio presso l'ospedale San Carlo di Potenza, dove era giunto per un politrauma. Alle 19.30 di mercoledì scorso è stato constatato il decesso per elettroencefalogramma. "Il ragazzo, residente a Potenza, aveva espresso la volontà in vita di donare gli organi. Il cuore sarà impiantato su un paziente di Bari mentre i polmoni verranno impiantati ad un ricevente del Crt di Palermo". La Centrale Operativa 118 di Foggia - che ha coordinato tutta l'attività dell'elisoccorso che da Potenza è atterrato a Bari dove un altro velivolo è decollato per Palermo - ha sottolineato il grande gesto d'amore e un sentimento ringraziamento alla famiglia.