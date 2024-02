Bradanica 'strada della morte': due autotrasportatori hanno perso la vita sulla Statale 655

Il bilancio delle vittime della strada nel mese di gennaio è stato di due incidenti mortali: hanno perso la vita un barese di 53 anni e un cerignolano di 50, entrambi autotrasportatori ed entrambi deceduti sulla Statale 655 Bradanica, mentre erano a bordo dei rispettivi autoarticolati.

Michele Lafiosca di Gravina di Puglia ha perso la vita il 16 gennaio in agro di Ascoli Satriano. La sua esistenza si è interrotta per sempre al km 21 della Foggia-Candela. Rimasto schiacciato tra le lamiere dell'abitacolo del mezzo pesante, l'uomo era stato trasportato in ospedale a bordo di un'ambulanza della rete emergenza-urgenza del 118. Le sue condizioni erano apparse subito gravi, è deceduto subito dopo in ospedale per le conseguenze delle ferite riportate.

Antonio Caputo è deceduto ieri pomeriggio, 31 gennaio, tra Melfi e Palazzo San Gervasio, in agro di Spinazzola. Mentre era a bordo del suo autoarticolato con un carico di grano, si è scontrato con un altro mezzo pensate. Nel sinistro è rimasto coinvolto un terzo tir. Per il cinquantenne cerignolano non c'è stato nulla da fare. Si è rivelato inutile il trasporto al San Carlo di Potenza a bordo di una eliambulanza.