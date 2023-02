Morti e feriti sulla Statale 16: in attesa dei lavori la 'strada della morte' continua a mietere vittime

Giuseppe Guerra, 62 anni di Manfredonia, è l'ennesima vittima della strada spezzata sulla Statale 16, ribattezzata, nel tratto che collega Foggia a San Severo, 'strada della morte'. Carla Costantino, segretario generale della Cisl del capoluogo dauno, ha chiesto un intervento immediato del Prefetto di Foggia Maurizio Valiante per sapere quando partiranno i lavori di ampliamento della Statale 16 nel tratto incriminato. "Ormai non è più rinviabile l?apertura di un tavolo permanente per l?emergenza di quella che per tutti è la strada della morte. E? dal lontano 2015 che come Cisl abbiamo sollecitato gli interventi di raddoppio sull?arteria. Siamo stati promotori di una campagna informativa, abbiamo chiesto incontri con le istituzioni, programmato appuntamenti pubblici, sollecitato i media, abbiamo assistito a manifestazioni e conferenze stampa nel Comune di San Severo nelle quali venivano enunciati accordi poi sfaldatisi nel tempo?.

Nei giorni scorsi La Corte dei conti ha registrato la delibera Cipess del 27 dicembre 2022, con la quale è stato approvato l'aggiornamento 2022 del Contratto di programma Anas del valore di 4,5 miliardi.

Sono quindi pronte le risorse per l?emanazione dei bandi per i lavori di adeguamento nel tratto compreso della Statale 16 'Adriatica' tra.Severo e Foggia, per un importo di 181.549.990 euro.

Costantino, tuttavia, chiede di accelerare i tempi: "Ora basta, non è più tempo di attese e promesse. Noi della Cisl di Foggia crediamo che non si possa più continuare con questa situazione svilente e stucchevole, perché non noi, ma viene presa in giro la gente che insieme a tanti lavoratori su quella strada rischia di perdere la vita ogni giorno?.