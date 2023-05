Non si ferma la scia di sangue sulle strade foggiane: 16 le vite spezzate dall'inizio dell'anno

Nei primi cinque mesi del 2013, sulle strade della provincia di Foggia sono morte 16 persone: 6 a maggio e 6 ad aprile, una a febbraio, due a marzo e due a gennaio.

L'ultima tragedia - avvenuta domenica 28 maggio sulla Statale 90 'Delle Puglie - ha provocato la morte di tre ragazzi di Ariano Irpino che stavano ritornando in moto a casa dopo una mattinata trascorsa sul Gargano: si tratta della 34enne Pamela Mustone, del fidanzato 30enne Emilio D'Avella e dell'amico della coppia, Emanuele Serafino di 32 anni. Ventiquattro ore prima, sull'autostrada A16, aveva perso la vita un altro centauro. Stessa sorte era capitata al 49enne geometra Ercole Danilo Telera, deceduto mentre in moto stava percorrendo viale Miramare a Manfredonia.

Il 10 maggio, sulla ex Sp 95 bis, aveva perso la vita Antonio Capuano. Il 23 aprile Michele Reddavide di 19 anni. Sempre ad aprile, il 16, hanno perso la vita due ragazzi residenti a Stornarella di origini romene, di 20 e 28 anni e, sulla Sp 37, Michelangelo Gaudelli di Lesina.

Ma non si tratta dell'unica tragedia che ha funestato la festività pasquale: più o meno in contemporanea, lungo la Provinciale 29, in agro di San Severo, aveva perso la vita Michele Nesta, militare dell'esercito di 45 anni. L'uomo era in sella alla sua moto quando avrebbe perso il controllo del mezzo uscendo fuori strada: per lui non c'è stato nulla da fare, è morto sul colpo.

Poco prima, il 27 marzo, stessa sorte era toccata ad Antonio Di Iorio, 41enne di Celenza Valfortore, deceduto in un terribile incidente stradale avvenuto lungo la Statale 645, tra Toro e Campodipietra, nel territorio molisano.

Appena 24 ore prima, a Foggia, lungo la direttrice di via Napoli, era deceduto il 36enne Alessio Contini, deceduto in ospedale dopo che il veicolo sul quale viaggiava si è ribaltato più volte su sé stesso a seguito dell'impatto con un mezzo di soccorso dei vigili del fuoco.

Aveva solo 25 anni, invece, il lucerino Antonio Di Sabato, morto il 6 marzo scorso, in un terribile incidente stradale avvenuto in autostrada. Il mezzo sul quale viaggiava è entrato in collisione con un pullman e per lui non c'è stato nulla da fare. Prima ancora, il 4 marzo, una donna è deceduta lungo la statale 89, Foggia-Manfredonia, all'esito di un incidente autonomo: ferito il conducente del veicolo, nulla da fare per la donna, seduta al lato passeggero.

Il 13 febbraio, sulla Statale 16, Foggia-San Severo, invece, era deceduto Giuseppe Guerra, di Manfredonia, la vittima del tragico incidente stradale avvenuto all'altezza dello svincolo per Borgo La Rocca. L'uomo è morto sul colpo, all'interno della sua utilitaria Fiat, dopo un violento tamponamento con un altro mezzo.

Altre due vittime, infine, sono state registrate a gennaio: si tratta di Aziz El Fekkak, di 43 anni, deceduto nel pomeriggio del 14 gennaio, nell'incidente stradale avvenuto sulla Provinciale 83, in agro di Stornara. El Fekkak, di origine marocchina, viaggiava a bordo di una Ford Galaxy che, per cause ancora in corso di accertamento, si è scontrata con una Mercedes Classe C, sulla quale viaggiava un 34enne del posto, rimasto ferito.

Prima di lui, stessa sorte toccò alla 39enne molisana Mariangela Iorio, morta in seguito ad un incidente stradale avvenuto sulla Statale 16, a pochi chilometri da Marina di Lesina.