Vite spezzate sulle strade della Capitanata: 15 morti nei primi 6 mesi dell'anno

Strade intrise di sangue, lacrime e dolore. Vite spezzate perlopiù in giovane età. Tante le cause. Talvolta assurde, come quella che ha portato alla morte di Egidio Antonio Robertaccio, l'ultima delle innumerevoli vittime della strada in Capitanata.

Il ragazzo è deceduto il 25 giugno, intorno alle 4.30, mentre a bordo di una Lancia Y guidata da un collega e amico, è sbalzato fuori dall’abitacolo ed è morto sul colpo (la ricostruzione del legale del conducente denunciato per omicidio stradale).

Il 10 giugno la cattiva sorte si era accanita contro Vincenzo De Nittis, 35 anni di Peschici e padre di un bambino, deceduto nel violento impatto tra un'auto e la sua moto lungo la Sp 38 che collega Apricena a San Nazario. Era con la sua compagna, rimasta ferita.

Il giorno precedente, il 9 giugno, un bracciante agricolo residente a San Severo ma di origini gambiane, era stato trovato senza vita sul ciglio della strada mentre ritornava al lavoro in motorino. La Procura ha aperto un fascicolo d'inchiesta.

Giugno si era aperto con la tragica morte di Davide Mosca, il 18enne a un passo dalla maturità, morto in un incidente stradale nella notte di domenica 2 giugno, in via del Risorgimento, nelle vicinanze dell'ufficio postale di Vico del Gargano: si è schiantato in moto contro un palo della pubblica illuminazione.

Il 25 maggio, due braccianti agricoli in bicicletta, sono stati investiti da un'auto mentre percorreva la Statale 16 in agro di Cerignola: per uno dei due, il senegalese Elhadji Diop, di 43 anni, non c'è stato nulla da fare.

Il 12 maggio era toccato alla comunità di San Marco in Lamis piangere la morte di un suo giovanissimo concittadino, nonché padre di una bambina: Nicola Soccio, 25 anni, ha perso la vita in una delle curve a gomito della Statale 272 che collegano San Marco in Lamis alla frazione di Borgo Celano, vicino al Convento di San Matteo.

Aveva 18 anni, Giovanni Perone, la cui esistenza si è interrotta per sempre la notte del 4 aprile nel violento impatto tra la sua auto e un muretto. Il ragazzo stava rientrando da una festa di compleanno, un diciottesimo, in compagnia di una amica di 16 anni.

Poco più di una settimana prima, il 26 marzo, alle porte di Candela una Mercedes classe C, con a bordo due anziani passeggeri e un 20enne al volante, dopo aver improvvisamente perso aderenza sull'asfalto, viscido per la pioggia, ha terminato la corsa contro un albero. L'impatto è stato violentissimo e ha causato la morte - sul colpo - di Potito Pantaleo classe 1939.

Michele Di Tommaso, invece, era il bomber del Real Zapponeta, compagine che milita nel campionato regionale di Seconda categoria. E' stato strappato alla vita sulla strada provinciale 141 bis il 24 marzo.

Aveva 24 anni Andrea Cacace ed era di Foggia: è deceduto il 23 marzo nello scontro tra la sua moto e un'auto in via Cerignola.

Frequentava l'università di Campobasso e aveva 20 anni Maria Letizia, la ragazza di Sant'Angelo a Cupolo nel Beneventano morta il 20 febbraio sulla Statale 17 all'altezza di Volturino. Fatale l'impatto frontale con un'altra auto che procedeva nel senso opposto di marcia.

Nel pomeriggio del 19 febbraio, lungo la Provinciale 79, in agro di Carapelle. A perdere la vita, nel violento impatto con un mezzo agricolo, è stato un uomo di nazionalità straniera non ancora identificato perché privo di documenti.

Prima di lui, stessa sorte era toccata a Walter Mugnano, l'idraulico sessantenne deceduto nel pomeriggio del 17 febbraio sulla Sp 45 bis San Giovanni Rotondo-Foggia. L'uomo mentre percorreva l'arteria a bordo dell'auto di lavoro è uscito fuori strada ribaltandosi a ridosso di un uliveto.

Ne aveva appena 19 Tommaso Emanuel Monopoli deceduto il 12 febbraio scorso sulla Statale 16 Foggia-Cerignola all'altezza dello svincolo per l'Incoronata: è stato travolto da un'auto che sopraggiungeva nell'esatto istante in cui il ragazzo, coinvolto poco prima in un sinistro autonomo, chiedeva aiuto.

La prima vittima della strada, invece, si chiamava Michele Lafiosca, aveva 53 anni ed era originario di Gravina di Puglia. L'autotrasportatore, intorno alle 15.30 del 16 gennaio, in prossimità dello svincolo per Deliceto sulla 'Bradanica' Foggia-Candela, in corrispondenza di Ascoli Satriano al km 21.