Incidenti mortali, quattro vittime in meno di tre settimane nel Foggiano. L'avv. Di Salvia: "Salvare una sola vita umana è una conquista"

Il 21 novembre di ogni anno si celebra la giornata mondiale in ricordo delle vittime della strada. Nel mese ancora in corso in provincia di Foggia si sono verificati quattro incidenti mortali: il 2 novembre un allevatore di 71 anni di San Marco in Lamis è deceduto in località Calderoso sulla provinciale che collega San Marco in Lamis a Foggia. Una settimana dopo, il 9 dello stesso mese, sulla strada che collega Apricena a San Nicandro Garganico, ha perso la vita un uomo di 72 anni. Un'altra tragedia si è consumata il giorno dopo in via Fante d'Italia a Foggia, dove un uomo di 75 anni è stato travolto e ucciso da un'auto. Il 18 novembre il più piccolo delle vittime del 2021, Vittorio, è morto in un terribile scontro tra la sua Vespa e un camion, nei pressi di San Paolo di Civitate.

L'avv. Maura Di Salvia, presidente dell'organizzazione di volontariato 'Michele Di Salvia', fondazione istituita per onorare la memoria del giovane diciannovenne scomparso nel 2000 a causa di un tragico incidente stradale - che opera una costante campagna sociale in materia di sicurezza stradale - si rivolge alle istituzioni alle quali chiede supporto e attenzione. "Il 2021 in provincia di Foggia è stato caratterizzato da un alto numero di incidenti stradali. Giovani vittime che potevano salvarsi se ci fosse stata la prevenzione in più ambiti, educazione stradale, informazione capillare, corretta manutenzione delle strade e della segnaletica stradale" spiega.

L'avvocato di San Nicandro Garganico sottolinea che "la sicurezza stradale parte dalla base che è l'educazione e l'informazione alla guida sicura ed i pericoli connessi".L'Organizzazione di volontariato Michele Di Salvia, opera sul territorio ormai da oltre 10 anni affinché non sia la sola repressione a combattere l'incidentalità stradale. "La prevenzione nelle scuole e l'informazione, salvano vite umane"

Purtroppo, aggiunge, "le restrizioni della pandemia, e la cautela del momento, ci hanno portato a considerare l'opportunità di evitare manifestazioni e ritrovi per celebrare la Giornata commemorativa. Così come anche il passato lookdown non ci ha consentito di effettuare attività ed incontri con ragazzi e bambini nelle scuole. Riprenderemo a pieno ritmo ogni attività di prevenzione ed educazione alla guida sicura. Con lezioni pratico teoriche visiteremo le scuole"