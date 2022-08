Morti sulla Statale 16, Tutolo tranchant: "Non sono incidenti ma omicidi"

È tornato a far parlare di sé, Antonio Tutolo, il consigliere regionale di Lucera. Dopo la protesta a Bari dell'altro giorno, oggi è stata la volta del sit in davanti alla Prefettura di Foggia per dare voce alla Capitanata, dimenticata da Regione Puglia.

Non si ferma, Antonio Tutolo, per la sua provincia che pare essere stata dimenticata dalla Regione Puglia. Strade, infrastrutture e siccità, gli argomenti cardine della sua protesta. Solo due giorni fa si era incatenato a Bari, davanti alla sede della Regione Puglia, ottenendo una seduta monotematica sullo sviluppo della Capitanata, prevista il 22 novembre. "Non si può abbassare l'attenzione per un territorio già martoriato, ormai senza acqua e con un'estensione enorme, gran parte destinata all'agricoltura. A questi temi, si aggiungono le strade che ormai contano decine di vittime, ogni anno. Per la Statale 16 erano stati stanziati già diversi milioni di euro, ma non solo i lavori non sono mai partiti, ma non fu mai fatto nemmeno un progetto. Ad oggi i soldi stanziati risultano insufficienti e ne necessitano altri 50 milioni - sostiene Tutolo - e nel frattempo, l'ultimo quest'oggi, si continua a morire su delle strade ormai inadatte al traffico che devono sostenere".