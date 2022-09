Troppi morti sulle strade del Foggiano: "I cellulari sono il dramma dei nostri tempi"

Dopo l'estate drammatica per il numero di vittime sulle strade del foggiano, la Polstrada scende in campo per sensibilizzare l'utenza sulle buone pratiche della sicurezza al volante

Uno speciale visore simula gli effetti dell’alcol sulla vista e sui riflessi, e sono in tanti - neopatentati e non- a cadere su un percorso semplicissimo. Si tratta di una delle tante attività proposte dalla polizia stradale di Foggia per sensibilizzare l’utenza sulle buone pratiche della sicurezza al volante. L’iniziativa, svolta nella galleria del centro commerciale ‘Mongolfiera’, rientra nell’ambito della Settimana europea della mobilità (16-22 settembre 2022) e della campagna ‘Safety Days’.

“L’obiettivo è quello di aumentare la consapevolezza che avere un mezzo a due o quattro ruote è una responsabilità, che deve indurre chi lo utilizza ad essere particolarmente attento e prevedere le conseguenze delle proprie azioni”, spiega il dirigente superiore Luca Speranza, a capo del Compartimento di Polizia Stradale - Puglia. Minimo comune denominatore della maggior parte degli incidente “è la distrazione”, aggiunge. “Si utilizza il cellulare, vero dramma dei nostri tempi non solo per le conversazioni ma soprattutto per la scrittura di messaggi e condivisione di materiale. A questo si aggiungono le cause più tradizionali (eccesso di velocità, manovre azzardate, guida in stato di ebbrezza o sotto effetto di sostanze psicotrope)”.

E sono state tante, troppe, le vittime di incidenti stradali registrate in questi mesi sulle strade di Capitanata: una dozzina solo nei mesi estivi, una cinquantina dall’inizio dell’anno. “Purtroppo l’estate è stata caratterizzata da una sequela di incidenti stradali gravi, anche con vittime, sulle nostre strade, nonostante l’attività diuturna svolta dalla polizia stradale, anche di informazione e prevenzione”, aggiunge il questore di Foggia, Ferdinando Rossi. Questo accade perché “purtroppo non tutti seguono le regole”, continua.

Tante le curiosità, i dubbi e le informazioni chieste: dai meccanismi di rilevamento di autovelox e dei nuovissimi telelaser (tre quelli in dotazione nel Foggiano) alla gestione e recupero dei punti patente decurtati. “E’ un bel momento per noi, perché possiamo avere questo contatto con l’utenza e illustrare meglio le tantissime attività che porta avanti la polizia stradale”, spiega il dirigente della Sezione di Polizia Stradale di Foggia, Antonio Vetrone. Attività che non si limitano solo “al rilievo degli incidenti su una viabilità vasta come quella di Capitanata, ma riguardano anche tutta una serie di attività di controllo legata alla guida in stato di ebbrezza o sotto sostanze stupefacenti, che sono fra le cause principali dell’incidentalità”. Per dare concretezza all’iniziativa, la polizia stradale lancia una sfida: raccogliere l’impegno formale (qui i dettagli) di tutti gli utenti della strada, un vero e proprio contratto finalizzato al rispetto delle regole del codice della strada, nell’ottica della riduzione dell’incidentalità su tutte le strade europee. Primo obiettivo da centrare: zero vittime della strada nella data-simbolo del 21 settembre.

Nel video le dichiarazioni di Luca Speranza, Ferdinando Rossi e Antonio Vetrone.

