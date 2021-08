Sangue d'estate sulle strade del Foggiano: 11 morti in due mesi, il più giovane aveva 17 anni

Dall'incidente in galleria sul Gargano del 21 giugno al terribile sinistro di ieri sulla Statale 89 in agro di Manfredonia, sulle strade della provincia di Foggia sono decedute 11 persone in dieci incidenti mortali