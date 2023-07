"Ilaria tu sarai per sempre il nostro sole"

A pochi giorni dalla tragica scomparsa di Ilaria Mirasole, la ragazza di 18 anni morta in un incidente stradale avvenuto sulla Tangenziale 673 di Foggia insieme al fidanzato Nicola Pio Dilorenzo, i compagni di classe della quinta E del Liceo Poerio, hanno pubblicato su Facebook il messaggio letto durante le esequie.

La lettera ad Ilaria

"Oggi siamo qui a ricordarti, tutti insieme legati dall’amore immenso che proviamo per te. Quando ti abbiamo incontrata, qualche anno fa, eravamo solo bambini impauriti da ciò che la scuola avrebbe riservato per noi, ma insieme, con coraggio, abbiamo intrapreso questo nuovo percorso. Sin da subito, ti sei distinta per la tua bontà e hai conquistato tutti, con i tuoi occhioni e con la tua felicità contagiosa. Hai fatto parte della vita di tutti, come compagna di classe, vicina di banco, amica e quasi sorella, e ci hai sostenuti sempre, tra ansie, paure, insoddisfazioni, ma anche tante risate.

Sì, cara Ilaria, sei stata il nostro sole e con la tua spontaneità hai reso questi anni di crescita molto meno difficili. Hai sempre aiutato tutti senza mai voler nulla in cambio, la tua bontà è indelebile, non hai mai agito con malizia o cattiveria: le tue azioni hanno diffuso solo tanto, tanto amore. Abbiamo spesso avuto modo, in classe, di accennare al futuro, facendo riferimento a tutti quei progetti e desideri con cui avremmo dovuto riempirlo e tu, Ilaria, brillavi con le idee e con le tue passioni.

Quanti desideri hai espresso con noi e quanto impegno hai messo per concludere al meglio questi cinque anni. Hai raggiunto brillantemente quel traguardo che ti turbava così tanto, ma che desideravi da tempo, e ci hai resi profondamente orgogliosi. Alcuni di noi erano lì a gioire con te e custodiscono con affetto il ricordo di te che, uscendo da scuola, raggiungevi Nicola e, con il tuo meraviglioso sorriso, prendevi i fiori che ti aveva portato. Eccovi uniti in un dolce abbraccio, che liberava finalmente la tensione e coronava la tua soddisfazione più grande.

Dolce Ilaria, ti sei spenta ancora prima dell’appassire di quei fiori, e questo ci distrugge. Con te, il tuo primo amore, Nicola, un ragazzo d’oro, proprio come te, che ti ha resa ancora più felice. Cara Ilaria, le tue ali sono state spezzate troppo presto e adesso la tua purezza è in pace, lontana dal male del nostro mondo. TI preghiamo Ilaria, osserva il mondo dai nostri occhi, vivi con noi nuove esperienze e raggiungi con noi mille obiettivi. Ogni nostro traguardo, porterà anche il tuo nome. Continua a crescere con noi

Ti ringraziamo per averci scelto come tuoi amici, per la tua esperienza terrena in questa vita e ti preghiamo di non lasciarci mai. Ora la bimba che abbiamo conosciuto anni fa, è volata via, nell’eternità dei nostri ricordi, ora brilla con Nicola, e siamo sicuri che sarete per sempre le stelle più belle del nostro cielo.

Conoscere Nico ti ha dato un’energia diversa, eri più raggiante del solito e noi ricorderemo per sempre con tenerezza di quando ci raccontavi di lui. Ora il vostro amore sarà per sempre puro ed intoccabile, questo ci riempie il cuore. Ci tenevi tanto a noi, alla nostra amicizia, non volevi mai litigare con nessuno, a te piaceva la pace e rispetteremo i tuoi desideri, per te, rimarremo unite. Ilaria, non sarai mai lontana da noi: il bene e la pace ti hanno accolta e ti custodiranno preziosamente. Ilaria e Nicola, non sarete mai dimenticati, guardateci da lassù con i vostri splendidi occhi e sorrideteci come avete sempre fatto. Ti vogliamo bene Ilaria, sarai per sempre il nostro sole. La tua classe 5E"