Laurea alla memoria per Gianpaolo, il 24enne morto in un incidente: l'omaggio dell'Uni Fg tra le lacrime

Questo pomeriggio nell'aula magna di via Da Zara, l'Università di Foggia ha proclamato dottore Magistrale in Economia Aziendale con la votazione di 110 e lode, Gian Paolo Damato, il ragazzo di Foggia morto all'età di 24 anni nel reparto di Rianimazione dell'ospedale Maggiore di Parma il 14 novembre 2022, per le conseguenze dell'incidente stradale avvenuto alle prime luci dell'alba del giorno precedente sulla A1 nei pressi del casello di Parma.

Nel violento impatto tra la sua autovettura e un suv (che avrebbe tamponato l'utilitaria di Gianpaolo), rimasero gravemente feriti sei ragazzi, tra cui il 24enne e un altro dei tre foggiani che erano in macchina con lui e stavano tornando dopo una serata trascorsa a Bologna.

Figlio di un insegnante del Blaise Pascal, Gianpaolo avrebbe completato il suo percorso di studi proprio in questo periodo. A ricevere la laurea sono stati i genitori Antonio e Laura, insieme alla sorella Rossana.