Morte Rebellin: il camionista che lo ha investito era stato condannato a Foggia per un caso simile

Il camionista tedesco di 62 anni individuato e denunciato in Germania (non può essere arrestato per mancanza del reato di omicidio stradale) per aver investito mortalmente l'ex campione del ciclismo Davide Rebellin a Montecchio Maggiore in provincia di Vicenza nei pressi della rotatoria regionale 11, era già stato condannato nel 2001, a Foggia, per essere fuggito senza prestare soccorso alle persone coinvolte in seguito ad un incidente stradale. Otto anni fa, invece, a Chieti, gli era stata ritirata la patente per guida in stato di ebbrezza. Il 30 novembre 2022 il responsabile sarebbe sceso dal tir dell'impresa di suo fratello, ma dopo essersi avvicinato alla vittima sarebbe risalito sul mezzo per poi allontanarsi. Questa la versione fornita ai carabinieri da alcuni testimoni oculari.