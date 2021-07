Tragico incidente sulla Trinitapoli - Cerignola: morto 45enne ofantino, grave il fratello. Ferite altre tre persone

Sul posto il 118 con il servizio di elisoccorso. Feriti, ma non in modo grave, i tre occupanti dell'altro mezzo. La dinamica dell'accaduto è al vaglio dei carabinieri. Al momento non sono state rese note le generalità della vittima.