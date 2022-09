Incidente stradale a Manfredonia: violento frontale tra due auto, una vittima e un ferito grave

Una persona ha perso la vita e un'altra è rimasta gravemente ferita nel violento frontale avvenuto poco fa, lungo la Provinciale 141, che collega Manfredonia a Zapponeta. L'impatto è avvenuto intorno alle 19, all'altezza di un noto caseificio sipontino: due i mezzi e quattro le persone complessivamente coinvolte nel sinistro.

Subito gravi sono apparse le condizioni degli occupanti di una vettura: una persona è morta sul colpo, l'altra è stata estratta dai vigili del fuoco ed elitrasportata in gravi condizioni nel più vicino ospedale. Al momento non sono state ancora rese note le generalità della vittima. Sotto shock gli occupanti del secondo mezzo, che però non avrebbero riportato ferite e lesioni preoccupanti.

Sul posto, insieme ai sanitari del 118 e ai medici rianimatori dell'elisoccorso, è stato necessario l'intervento di una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento sipontino: gli uomini del 115 hanno 'liberato' vittima e ferito dalle lamiere dell'auto e affidato quest'ultimo ai medici. Con loro anche i carabinieri, impegnati nella viabilità e supporto alle operazioni di soccorso, mentre i rilievi dell'accaduto sono affidati alla polizia stradale.

Sale ulteriormente il bilancio delle vittime della strada che, nei primi 9 mesi dell'anno, ha superato le 40 unità.