Tragedia al 'Bivio di Ripalta': violento impatto sulla Statale 16, ci sono due vittime

E' di due morti il bilancio del grave incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di oggi, lungo la Statale 16, all'altezza del bivio di Ripalta, in agro di Lesina.

Per cause ancora da accertare, si è verificato un violento impatto tra due autovetture, una Daewo Matiz e una Volvo V40. Due persone sono morte sul colpo, erano a bordo dell'utilitaria. A nulla sono valsi gli sforzi degli operatori del 118, primi a giungere sul posto, per rianimarli.

Le vittime sono due anziani coniugi di San Paolo di Civitate (83enne lui, 76enne lei). Ferito invece il conducente della Volvo: è stato trasportato dal 118 all'ospedale di San Severo. Non si conoscono, al momento le sue condizioni.

Necessario, sul posto, l'intervento di una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di San Severo per bonificare e mettere in sicurezza la zona. I rilievi del caso saranno affidati ai carabinieri.

Aggiornato alle 20.55