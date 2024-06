Terribile incidente in A1: l'auto finisce nel canale, muore donna di San Giovanni Rotondo

Auto si ribalta e finisce nel canale di scolo che costeggia l'autostrada: muore una 60enne di San Giovanni Rotondo.

E', in breve, la dinamica del drammatico incidente stradale, avvenuto nel pomeriggio di ieri, domenica 9 giugno, in A1, tra le uscite di Orvieto e Fabro, direzione Firenze. Un'auto, per cause non ancora accertate, si è ribaltata finendo nello scolo delle acque che costeggia la carreggiata.

All'interno del mezzo era presente una donna, 60enne di San Giovanni Rotondo, che è deceduta, dopo essere rimasta incastrata nell'abitacolo. Sul posto, oltre alla polizia autostradale, sono intervenuti i vigili del fuoco e i sanitari dell'elisoccorso, ma per la donna non c'è stato nulla da fare. Al momento non sono state rese note le generalità della vittima.