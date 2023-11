Incidente a Monte Sant'Angelo, auto danneggia colonna all'ingresso del santuario di San Michele

Sono in corso gli accertamenti sull'incidente avvenuto la scorsa notte a Monte Sant'Angelo, quando un uomo a bordo della sua auto è finito contro una colonna del cancello dell'inferriata che introduce all'atrio superiore del Santuario di San Michele, danneggiandone la base. A denunciare il fatto, attraverso un post su Facebook, è l'assessore allo sviluppo economico, ambiente, sicurezza e mobilità del comune garganico Vittorio de Padova, il quale fa presente che l'uomo ha subito denunciato l'accaduto.

"Siamo tutti impegnati per mettere in sicurezza e porre rimedio nel più breve tempo possibile", ha garantito l'assessore. Non sono mancati i commenti di molti cittadini che lamentano il continuo transito di auto e mezzi pesanti (per lo scarico merci) nel piazzale antistante: "Ma come si fa a far passare le macchine davanti a un sito Unesco?".