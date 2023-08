Giuseppe, il "gigante buono" morto in un incidente con il monopattino a 32 anni

Sulla tragica morte di Giuseppe Ditrani, il 32enne di Margherita di Savoia deceduto ieri in seguito ad un violento impatto avvenuto in zona città giardino tra il suo monopattino elettrico e una Lancia Delta guidata da un ragazzo di San Ferdinando di Puglia - che potrebbe rispondere di omicidio stradale - indaga la Procura della Repubblica di Foggia.

Per Peppe non c'è stato nulla da fare, per via dell'urto è stato sbalzato sul parabrezza dell'auto. L'uomo è deceduto pochi minuti dopo il suo arrivo a bordo di un'ambulanza del 118 al Bonomo di Andria. Troppo gravi le ferite riportate.

Presso il nosocomio è stato necessario l'intervento dei carabinieri, in quanto il fratello della vittima, per la rabbia avrebbe preso a pugni e frantumato un vetro del pronto soccorso.

La ricostruzione esatta del sinistro è stata affidata alla polizia locale.

Centinaia i messaggi di cordoglio apparsi sui social