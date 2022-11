Incidente sulla pista ciclabile di Corso Roma: ferito 60enne in monopattino

Incidente sulla pista ciclabile di Corso Roma, a Foggia. Per cause ancora da accertare, un uomo di circa 60 anni ha perso l'equilibrio mentre procedeva lungo la "striscia blu" cittadina con il suo monopattino. Il fatto è successo all'altezza dell'intersezione con via Carelli.

Nella rovinosa caduta, l'uomo ha rimediato una frattura ad una gamba. Soccorso dagli operatori del 118 - sul posto è intervenuta una ambulanza della postazione 'Macchia Gialla' - lo stesso è stato trasportato in ospedale con una presunta frattura femorale. Al momento non sono note le sue condizioni.